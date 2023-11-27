DAÇKA'nın Sağlam Kardeşi LASSA!

Türk basketbolunun mihenk taşlarından Darüşşafaka'nın isim sponsoru ve Türkiye’nin lider lastik markası Lassa, iki köklü markanın ‘sağlam’ yol arkadaşlığını anlatan yeni reklam filmini yayınladı.

“Darüşşafaka Basketbol takımı, 2022-2023 sezonundan bu yana Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupaları’nda çıktığı resmi müsabakalarda “Darüşşafaka Lassa” forması ile mücadele ediyor.

Hazırlanan reklam filminde iki marka arasındaki sağlam kardeşliğe ve yol arkadaşlığına vurgu yapılıyor. Aynı formada büyük bir gururla yer alan iki markanın sağlam kardeşliği, film boyunca Darüşşafaka Spor Kulübü ve Lassa’nın ortak değerlerine atıfta bulunarak aktarılıyor.

Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel reklam filminde iki markanın sağlam kardeşliğini gururla anlattıklarını altını çizerek; "Yeni sezon başlangıcı ile birlikte Darüşşafaka Basketbol Takımı ile iş birliğimizin bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde bir yol arkadaşlığının, kardeşliğin sembolü olduğunu anlatmak istedik. Sağlam bir kardeş olarak biz her zaman takımımızın yanındayız. Aynı formada, can cana yer aldığımız DAÇKA'ya yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Künye:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reklamın Başlığı: Sağlamsa Daçka

Reklamveren: Brisa

Relamveren Temsilcisi: Evren Güzel, Efe Attila, Tuğçe Öge, Simla Leventoğlu Duran, Can Etelik

Reklam Ajansı: Alametifarika

Yönetici Kreatif Direktör: Ozan Özüm Özbey, Zeynep Oray

Kreatif Direktör: Necati Kaya

Yaratıcı Grup: Hakan Başaran, Seher Kış, Ezgi Kaşar, Ali Ömer Erener

Müşteri İlişkileri: Duygu Yılmaz

Stratejik Planlama: Berra Katlav, Mervenaz Mete, Tuğçe Aydın

Ajans Prodüksiyon: Gülin Sarpel, Ebru Uluçınar, Berk Maral

Yönetmen: Ozan Yalabık

Prodüksiyon Şirketi: Kalafilm

Post Prodüksiyon Şirketi: Roots

Müzik: Nilinişleri