DAÇKA'nın Sağlam Kardeşi LASSA!
Brisa’nın lider lastik markası Lassa, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın isim sponsorluğu için yeni reklam filmini yayınladı. Film, televizyon ve dijital platformlarda yayına girdi.
Türk basketbolunun mihenk taşlarından Darüşşafaka'nın isim sponsoru ve Türkiye’nin lider lastik markası Lassa, iki köklü markanın ‘sağlam’ yol arkadaşlığını anlatan yeni reklam filmini yayınladı.
“Darüşşafaka Basketbol takımı, 2022-2023 sezonundan bu yana Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupaları’nda çıktığı resmi müsabakalarda “Darüşşafaka Lassa” forması ile mücadele ediyor.
Hazırlanan reklam filminde iki marka arasındaki sağlam kardeşliğe ve yol arkadaşlığına vurgu yapılıyor. Aynı formada büyük bir gururla yer alan iki markanın sağlam kardeşliği, film boyunca Darüşşafaka Spor Kulübü ve Lassa’nın ortak değerlerine atıfta bulunarak aktarılıyor.
Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel reklam filminde iki markanın sağlam kardeşliğini gururla anlattıklarını altını çizerek; "Yeni sezon başlangıcı ile birlikte Darüşşafaka Basketbol Takımı ile iş birliğimizin bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde bir yol arkadaşlığının, kardeşliğin sembolü olduğunu anlatmak istedik. Sağlam bir kardeş olarak biz her zaman takımımızın yanındayız. Aynı formada, can cana yer aldığımız DAÇKA'ya yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.
Künye:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Reklamın Başlığı: Sağlamsa Daçka
Reklamveren: Brisa
Relamveren Temsilcisi: Evren Güzel, Efe Attila, Tuğçe Öge, Simla Leventoğlu Duran, Can Etelik
Reklam Ajansı: Alametifarika
Yönetici Kreatif Direktör: Ozan Özüm Özbey, Zeynep Oray
Kreatif Direktör: Necati Kaya
Yaratıcı Grup: Hakan Başaran, Seher Kış, Ezgi Kaşar, Ali Ömer Erener
Müşteri İlişkileri: Duygu Yılmaz
Stratejik Planlama: Berra Katlav, Mervenaz Mete, Tuğçe Aydın
Ajans Prodüksiyon: Gülin Sarpel, Ebru Uluçınar, Berk Maral
Yönetmen: Ozan Yalabık
Prodüksiyon Şirketi: Kalafilm
Post Prodüksiyon Şirketi: Roots
Müzik: Nilinişleri
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