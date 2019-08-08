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Dacia'dan, Ağustos ayı kampanyası

Dacia'nın Ağustos ayı kampanyasında, tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar tüketici ile buluşuyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
Dacia'dan, Ağustos ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Dacia, Ağustos ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyat, artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor. Ayrıca markanın Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Dacia'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında Sandero 39,90 TL, Dokker 49.90 TL ve Duster 59.90 TL gibi günlük ödeme seçenekleri ile Dacia'nın ECO-G serisinde 36 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sunulurken, artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,72'den başlayan faiz oranlarından faydalanıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için Dokker modelinde 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için yüzde sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, Ağustos ayında Sandero ve Duster 84 bin 900 TL, Dokker 87 bin 650 TL, Logan MCV 102 bin 400 TL, Lodgy 107 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
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