D vtamini nedir? Ne işe yarar? Hangi besinlerde bulunur?

Daha çok güneş ışınlarından alınan, bir miktar da tükettiğimiz besinler ile vücudumuza giren D vitamini; kalsiyum ve fosforun sindirim sistemimiz tarafından daha kolay bir şekilde emilebilmesine olanak tanıyor.

Eksikliğinde kemiklerde erime, kaslarda güçsüzlük ve kas ağrılarına yol açan D vitamini; vücudumuzun hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlıyor.

D vitamini nedir? Ne işe yarar? sorularını yanıtlamaya çalışacağımız bu yazımızda aynı zamanda bu vitaminin hangi besinlerde yer aldığına da değinmek, en iyi D vitamini gıda takviyeleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

D Vitamini Ne İşe Yarar?

Güneş ışığından alınarak, vücudumuz tarafından sentezlenen D vitamini; aslında tıpkı bir hormon gibi hareket ediyor.

%90 gibi büyük bir bölümü ultraviyole-B etkisi ile deride sentezlenen D vitamini; kalsiyum ve fosforun yeterli miktarda emilebilmesi adına oldukça önem arz ediyor.

Karaciğer, böbrek ve bağırsaklarımızın düzgün bir şekilde çalışabilmesi adına da gerekli olan bu vitaminin eksikliğinde kişide pek çok otoimmün rahatsızlık gözlemleniyor.

D Vitamini Faydaları Nelerdir?

Özellikle çocuklarda kemiklerin ve iskelet sisteminin sağlıklı gelişiminden sorumlu olan D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kas ve sinir sistemi sağlığını gözetiyor.

D vitaminin diğer önemli faydalarını ise aşağıdaki şekilde sıralayabilmemiz mümkün:

Bağışıklığımızı güçlendiriyor

Vücut direncimizi arttıran D vitamini; tiroid, fibromiyalji, romatoid artrit, Chron gibi ciddi otoimmün hastalıklara yakalanmamızı önlüyor.

Kronik rahatsızlıkların yanı sıra bağışıklığımızı güçlendirdiğinden soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hafif şiddetli hastalıklardan tutun da kanser gibi daha ciddi hastalıklara kadar çoğu hastalığa karşı bizleri koruyor.

Kilo vermemize olanak tanıyor

D vitamini eksikliğinde yavaşlayan sindirim sistemi ve metabolizma; günlük aldığımız kalori miktarının enerjiye çevrilme oranını düşürerek, bu kalorinin vücudumuzda yağ olarak depolanmasına yol açıyor.

D vitaminin eksikliğinin giderilmesi; iştah bastırıcı bir etki göstererek, daha kolay bir şekilde kilo verebilmemizi sağlıyor.

Tip2 diyabet riskini azaltıyor

Kandaki glikoz miktarını dengeleyerek, insülin direncinin kırılmasına yardımcı olan vitamin D; diyabetle karşılaşma olasılığımızı düşürüyor.

Kalp sağlığını koruyor

Kan basıncını düşürerek, dengeleyen D vitamini; kalp hasarını önlüyor. Damarları gevşetici etkisi sayesinde hipertansiyon, kalp yetmezliği, felç, inme gibi sağlık sorunlarına karşı bizleri koruyor.

Cilt sağlığını gözetiyor

Sedef ve egzama başta olmak üzere pek çok cilt sorununu tedavi edici bir etkisi bulunan bu vitamin; cildi güzelleştirerek, cilt sağlığımızı gözetiyor.

Daha pürüzsüz, sorunsuz ve çekici bir cilde kavuşabilmemize aracılık ediyor.

Beyin fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlıyor

Beyin fonksiyonlarının düzenlenmesinde ve merkezi sinir sisteminin görevini yerine getirmesinde de rol alan vitamin D, beyin hücrelerimizi koruyor.

Özellikle yaşın ilerlemesine bağlı olara gelişen Parkinson, Alzheimer gibi bilişsel sağlık sorunlarına yakalanmamızın önüne geçiyor.

Solunum yolu problemlerine iyi geliyor

Astım, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde yararlanabileceğiniz D vitamini; aynı zamanda hastalığı daha kolayca atlatabilmenizi sağlıyor.

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Bol miktarda D vitamini içeren, düzenli olarak öğünlerinizde yer vermeniz gereken besinleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Kırmızı et

Tavuk

Bazı mantar çeşitleri

Sığır karaciğeri

Somon, uskumru, ton balığı gibi yağlı balık çeşitleri

Karides

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri

Portakal suyu

Tahıllar

Tatlı patates

Maydanoz

Brokoli

Yumurta sarısı

Yulaf

UYARI: D vitamininin büyük bir bölümü güneşten alındığından her gün, kış aylarında bile dışarıya çıkmanız yani güneşe maruz kalmanız gerekiyor. Her gün en az 15 dakika güneşe çıkarak; D vitamini eksikliği riski ile karşılaşmaktan korunabilirsiniz.

D Vitamini Eksikliği:

Daha çok kadınlarda ve çocuklarda görülen D vitamini eksikliğine özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yıl boyunca pek fazla güneş görmeyen bölgelerde rastlanıyor.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, obezite, vücutta dolaşımın yavaşlamış olması, sindirim problemleri, vitaminlerin vücut tarafından yeterince emilememesi, karaciğer ve böbrek sorunları; D vitamini eksikliğine yol açan diğer önemli etmenler arasında bulunuyor.

D vitamini eksikliğinin tedavisinde uzmanlar, hastalara daha çok D vitamin takviyeleri reçete ediyor.

UYARI: Yetersiz ve dengesiz beslenenlere, daha önce mide ameliyatı geçirmiş olanlara, kemik erimesi bulunan hastalara, kronik kas ve kemik ağrısından muzdarip olanlara uzmanlar tarafından genellikle D vitamin takviyeleri reçete ediliyor.

Özellikle romatoid artrit, fibromiyalji vb. kas ve eklem ağrıları bulunan hastalar tarafından kullanılan D vitamini; hasta şikayetlerini önemli ölçüde hafifletiyor.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri:

D vitamini eksikliğinin en önemli belirtilerini aşağıdaki şekilde sıralayabilmemiz mümkün:

Kas ve kemik ağrıları

Sürekli hastalanma

Halsizlik ve yorgunluk

Kemik, bel ve sırt ağrıları

Depresyon ve anksiyete

Yaraların geç iyileşmesi

Kemik kaybı ve erimesi

Kronik kas ağrısı

Fibromiyalji

Saç dökülmesi

Saç kıran

Aşırı terleme

UYARI: Yukarıdaki yan etkilerden biri ya da birkaçı ile karşılaştığınız durumda vakit kaybetmeksizin bir uzmana görünmenizi, kan tahlili yaptırarak, D vitamin değerlerinizi öğrenmenizi öneriyoruz.

Doktorunuzun reçete ettiği D vitamin takviyelerini düzenli olarak kullanarak, aşırı yorgunluk ve bitkinlikten kurtulabilirsiniz.

UYARI:

D vitamini takviyelerinin aşırı ve düzenli kullanımı, tıpkı eksikliğinde olduğu gibi birtakım yan etkilerle karşılaşmanıza neden olabiliyor.

Hastada mide bulantısı, kusma, kabızlık, baş dönmesi, mide bulantısı, kilo kaybı, sinirlilik, kas zayıflığı gibi semptomlar görülebiliyor.

Bu yüzden D vitamini takviyesi kullanırken dikkatli davranmalı, doz aşımına kaçmamalısınız. Belirli aralıklarla doktora giderek kan tahlili yaptırmalı, vücudunuzdaki eksik ya da fazlalık vitaminlere dair bilgi almalısınız!

En İyi D Vitamini Takviyesi Hangisi?

Doktorunuza danıştıktan ve onun da onayını aldıktan sonra kullanabileceğiniz, kısa bir sürede toparlanmanıza yardımcı olacak.