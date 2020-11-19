D vitamininin kanseri önlediği ortaya çıktı

Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu günlük D vitamini takviyesi almanın kanserden ölme riskini yüzde 20 oranında azalttığını tespit etti.

D vitamininin, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellediği aktarıldı.

Çalışma kapsamında, kansere yakalanmamış 50 yaş üstü erkek ve 55 yaş üstü kadınlardan oluşan 25 bin kişilik bir gruba çeşitli testler gerçekleştirildi. Katılımcılar 4 gruba ayrıldı.

Birinci gruba günlük D vitamini ve Omega 3 takviyesi, ikinci gruba D vitamini ve Omega 3 plasebosu, üçüncü gruba Omega 3 ve D vitamini plasebosu, son guruba ise yalnızca plasebolar verildi.

Katılımcıların 1.617'sinin göğüs, prostat, akciğer ve lösemi gibi kanselerin agresif formlarına yakalandığı görüldü. Ancak D vitamini takviyesi alanlarda kanserden ölüm oranlarının yüzde 20 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

Normal vücut kitle endeksine sahip kişilerde ise bu oran yüzde 40'lara kadar yükseldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Dr. Paulette Chandler, "Bulgularımız, D vitamini takviyesinin metastatik kanserleri önleyebileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, JAMA dergisinde yayınlandı.