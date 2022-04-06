D Vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliği belirtileri

D Vitamini eksikliği nedir?

D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmeniz için yeterli miktarda D vitamini almadığınız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır. Sinir sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç duyulan miktarı üç yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi diyet ve sonuncusu da vitamin takviyesidir. Güneş ışınlarına maruz kalındıktan sonra D vitamini ciltte doğal bir şekilde sentezlenir. Fakat güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak ciltte yaşlanmaya ve kansere neden olabildiği için çoğu insan diğer kaynakları tercih eder.

Vücudun D vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe alınması gereken miktar artar. Vitaminin vücuttaki seviyesi çok düştüğü zaman kemikler ince, kırılgan veya kusurlu hale gelir. D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle koyu renk cilde sahip olanlar, aşırı kilolu olanlar ve 65 yaşından büyük bireylerin D vitamini seviyeleri daha düşüktür. Bu nedenle kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Fakat bu konuda da dikkatli olmak ve aşırı vitamin almaktan kaçınmak önemlidir çünkü çok yüksek düzeydeki D vitamini seviyeleri ek bir fayda sağlamaz. Aksine farklı sağlık sorunlarına neden olur.

D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Bazı insanlarda D vitamini eksikliği bulunmasına rağmen herhangi bir belirti görülmez. Eksiklik bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilere neden olur. Ciddi eksikliklerde ise kemik ağrısı ve yürümekte zorluğa neden olan kuvvet kaybı ortaya çıkar. Ek olarak bağışıklık sisteminin görevini yerine getirememesi nedeniyle enfeksiyon sıklığında artış görülür. El ve ayak bilekleri, omuz eklemeleri ve parmaklarda ağrı, değişken ruh hali, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtiler de bulunabilir.

Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliği; kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olur. Çocuklarda ise raşitizm adı verilen rahatsızlığa yol açar. Raşitizm, çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması olarak tanımlanır. Hastalık; büyüme geriliği, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, göğüs kemiği deformitesi gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara neden olur. Hastalığın yetişkinlerde görülen formuna osteomalazi adı verilir ve kemiklerde kırılmayla seyreder.

D vitamini Nerelerde Bulunur?

Saat 3’ten sonra alınan güneş ışığı en kaliteli D vitaminidir

Balık

Süt

Yumurta

Mantar

Karides

Peynir

İstiridye

Gevrekler

Güneşten D vitamini elde etmek isteyenlerdenseniz en az 15 dakika kadar güneş ışınlarına maruz kalmanız gereklidir. Bu süreç boyunca güneş kremi kullanmamanız gereklidir.

D Vitamini eksikliği neden olur?

D vitamini eksikliği neden olur, güneş ışığından yeterli anlamda faydalanmamak ve beslenme şekli d vitamini eksikliğine neden olur. D vitamini eksikliğine neden olan durumlar beslenme şeklinin değiştirilmesi ile tedavi edilebilmektedir.

D Vitaminin Engel Olduğu Hastalıklar

Kanser

Hipertansiyon

Osteoporoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Kemik erimesi

Yaşa göre günlük gereken D vitamini miktarı

0,7 ay için; 10 mikrogram

7,12 ay için; 5 mikrogram

1,3 yaş için; 15 mikrogram

4,8 yaş için; 15 mikrogram

9,70 yaş için; 15 mikrogram

70 yaş ve üstü için; 20 mikrogramdır.

Fazla D vitamininin zarar vermesi oldukça düşük bir ihtimal olmasına karşın en üst sınır 25 mikrogramdır. Bu miktarın üzerinde D vitamini alırsanız kalp ve ciğer gibi hayati organlarınızda kalsiyum birikmesi olabilir. Zihin karışıklığı da fazla D vitamini sonucunda meydana gelir. Bunların yanı sıra; kabızlık, kusma, mide bulantısı, iştah kaybı gibi sonuçlar da olası etkiler arasındadır.