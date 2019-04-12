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D vitamini eksikliği nelere yol açar? D vitamini eksikliği kas eklem ağrılarının sebebi

Türk doktorlarının yaptığı araştırmalar D vitamini ile kas eklem ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği görüldü. Peki D vitamini nelere yol açar? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem D vitaminin önemine dair önemli detaylara değindi. İşte D vitamini eksikliğinin nelere sebep olduğuna dair detaylar...

12 Nisan 2019 Cuma 21:51
D vitamini eksikliği nelere yol açar? D vitamini eksikliği kas eklem ağrılarının sebebi

Türk doktorlarının yaptığı araştırmalar D vitamini ile kas eklem ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği görüldü. Peki D vitamini nelere yol açar? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem D vitaminin önemine dair önemli detaylara değindi. İşte D vitamini eksikliğinin nelere sebep olduğuna dair detaylar...

‘Güneş yüzü görmeyen bir toplum olduk’

Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, "Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek" dedi.

Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olmak üzere yüzde 93.

Kadınlarda erkeklere oranla ‘D vitamini eksikliği’ daha yüksek

Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine yaygın ağrı ile başvuran hastaların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliğini saptadıklarını belirten Doç. Dr. Çidem, "Bize başvuran 14 bin 925 hastanın 11 bin 29'unda D vitamini düşüklüğü saptadık. Bu çok yüksek bir oran. Bu düşüklük, şu anda içinde bulunduğumuz kış aylarında daha fazla olurken yaz aylarında daha az olduğunu tespit ettik. Mart ayında D vitamini en düşük seviyede olurken, kadınlarda da erkeklere göre daha fazla D vitamini eksikliği görüldüğünü ölçümledik" diye konuştu.

'Kas eklem ağrıları dahil diğer hastalıklara davetiye mi çıkartıyor?’

D vitamini eksikliğinin kas ve eklem ağrılarının yanı sıra başka hastalıklarda da ana etken olmasa dahi, ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem, "D vitamini eksikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda halsizlik, yorgunluk, depresyona eğilim, Multipl Skleroz, tansiyon, kalp, diyabet gibi birçok hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor" dedi.

'Güneş girmeyen eve doktor girer'

D vitamini eksikliğinin artmasındaki en önemli etkenlerden birinin modern yaşam şekli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, "Modern toplumlarda biz artık bahçeli müstakil evler yerine apartman dairelerinde yaşıyoruz. Hafta sonları açık alanlara gitmek yerine alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Dolayısıyla güneşe maruziyetimiz olmuyor. D vitamininin sentezi için de güneşe maruz kalmak şart. Biz besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. Modern toplumda bunu başaramıyoruz" dedi

'Yağlı balık, yumurta sarısı, ciğer, tereyağ gibi D vitamini içeren besinlerin önemi'

D vitamini sentezi için güneşin şart olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, "Besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz ama yine de D vitamini bakımından zengin olan besinler var. Yağlı balık türleri, yumurtanın sarısı, dana karaciğeri, tereyağ gibi besinler de D vitamini bakımından zengin" dedi

'Düzenli periyotlarda D vitamini ölçülmeli mi?'

D vitamininin yaşlılarda osteoporoz yani kemik erimesi açısından önemli bir etken olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem sözlerini şöyle noktaladı:

"Yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk yaşayan her bireyin belli bir yaştan sonra D vitamininin düzenli olarak ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum çünkü düşme riski ile beraber kalça kırığı çok büyük bir sorun. O yüzden yaşlı popülasyonun bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kapalı alanda çalışan herkes risk altında. Sabah işyerlerine giriyoruz akşam güneş gittiğinde çıkıyoruz ve D vitamini eksikliği kaçınılmaz oluyor.

Kas ve eklem sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için de faydaları olduğu bilinen D vitaminin en önemli kaynağı güneş.

 

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 21:51
  1. D vitamini eksikliği
  2. D vitamini
  3. D vitamini yararları
  4. D vitamini meyveleri
  5. D vitamininin faydaları nelerdir?
  6. D vitamini eksikliğine yol açan etkenler nelerdir?
  7. D vitamini içeren besinler nelerdir?
  8. D vitamini eksikliği nelere yol açar?
  9. D vitamininin yüksek olduğu besinler
  10. sağlık

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