D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir, hangi hastalıklara yol açar?

Vitaminler, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. D vitamini de insan sağlığı için en faydalı vitaminlerdendir. D vitamini, kalsiyum emilimini arttırarak vücuttaki birçok organ ve sistemin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak D vitamini eksikliği, bazı hastalıklara yol açabilmektedir. Peki D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Hangi besinler D vitamini bakımından zengindir? İşte tüm bu soruların cevabı.

D vitamini eksikliğinin belirtileri

- Sürekli yorgunluk

- Şiddetli baş ağrıları

- Yürümekte zorlanma

- Uykusuzluk

- Dengesizlik

- Eklem ve kemiklerde şiddetli ağrılar

- Saç dökülmesi

- Ciltte kızarıklık

- El ve ayakta üşüme

- Göz altı morlukları

D vitamini eksikliğinin yol açtığı hastalıklar

- Ciltte egzema, mantar ve uçuk

- Kemik büyümesi

- Psikolojik rahatsızlıklar

- Şeker hastalığı

- Yüksek tansiyon

- Kalp rahatsızlıkları

- Tümör ve kanser

D vitamini bakımından zengin olan besinler

- Ton balığı

- Yağlı balık

- Süt

- Tahıl

- Morina yağı

- Yumurta sarısı

- Portakal suyu

- Mantar

- Havuç

- Brokoli