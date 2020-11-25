D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir, hangi hastalıklara yol açar?
D vitamini, insan sağlığı için en faydalı vitaminlerden biridir. Ancak D vitamini eksikliği, bazı hastalıklara yol açabilir. Peki D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte detaylar.
Vitaminler, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. D vitamini de insan sağlığı için en faydalı vitaminlerdendir. D vitamini, kalsiyum emilimini arttırarak vücuttaki birçok organ ve sistemin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak D vitamini eksikliği, bazı hastalıklara yol açabilmektedir. Peki D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Hangi besinler D vitamini bakımından zengindir? İşte tüm bu soruların cevabı.
D vitamini eksikliğinin belirtileri
- Sürekli yorgunluk
- Şiddetli baş ağrıları
- Yürümekte zorlanma
- Uykusuzluk
- Dengesizlik
- Eklem ve kemiklerde şiddetli ağrılar
- Saç dökülmesi
- Ciltte kızarıklık
- El ve ayakta üşüme
- Göz altı morlukları
D vitamini eksikliğinin yol açtığı hastalıklar
- Ciltte egzema, mantar ve uçuk
- Kemik büyümesi
- Psikolojik rahatsızlıklar
- Şeker hastalığı
- Yüksek tansiyon
- Kalp rahatsızlıkları
- Tümör ve kanser
D vitamini bakımından zengin olan besinler
- Ton balığı
- Yağlı balık
- Süt
- Tahıl
- Morina yağı
- Yumurta sarısı
- Portakal suyu
- Mantar
- Havuç
- Brokoli