D-8 ülkelerinin turizm gelirini ve turist sayısını artıracak iş birliği

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) arasında, turizm alanında D-8 ülkeleri arasındaki iş birliğini artırmak, turizmden daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak ve bu ülkelerin küresel anlamda tanıtılması sağlamak amacıyla anlaşma imzalandı.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, D-8 Genel Sekreterliği ile Enstitü arasında bir süredir devam eden görüşmelerin meyvesini verdiğini ve bir anlaşma imzalandığını söyledi.

Merhum Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde, 1997'de Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya arasındaki iş birliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla kurulan D-8'e üye ülkelerin nüfusunun 1,1 milyara ulaştığını bildiren Bağcı, bu sayede örgütün büyük bir güç haline geldiğini kaydetti.

Bağcı, D-8'in, 3,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını, ihracat hacminin ise 700 milyar doları aştığını aktardı.

Genç ve dinamik nüfusa sahip D-8 ülkelerinin birçok alanda iş birliğine gittiğini belirten Bağcı, üyelerin turizm sektöründe de iş birliğini artırma hedefi bulunduğunu söyledi.

Bağcı, "Bu kapsamda D-8 Genel Sekreterliği ile Enstitümüz arasında bir anlaşma imzaladık. Birinci hedefimiz, D-8 üyeleri arasındaki turizm faaliyetlerini ve turist sayısını artırmak, bu ülkelerin turizm açısından toplu bir şekilde küresel anlamda tanıtımını yapmak. Ayrıca, üye ülkelerin turizmden elde ettiği gelirlerin artmasını sağlayacağız." dedi.





- "D-8 üyelerinin birbirinden ve diğer ülkelerden çektiği turist sayısı artacak"





Bulut Bağcı, iş birliği sayesinde hem üye ülkeler arasında turist sayısının artacağını hem de bu ülkelerin turizm destinasyonlarının ve potansiyellerinin dünyanın geri kalan kısmında tanıtılacağını anlattı.

AB ülkeleri arasındaki "Travel Europe" uygulamasına benzer bir işleyişi hayata geçireceklerini aktaran Bağcı, 6 ay içerisinde tüm detayların hazırlanarak yol haritası oluşturulacağını söyledi.

Bağcı, Türkiye, Mısır, Endonezya ve Malezya'nın turizm açısından iyi konumda olduğunu ve önemli sayıda turist çektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkelerin yine de anlatılmaya ihtiyacı var ancak diğer D-8 üyeleri olan Nijerya, Bangladeş, İran ve Pakistan'ın daha çok tanıtıma ihtiyacı var. Bu ülkeler ciddi potansiyelleri bulunmasına rağmen turizmde henüz yolun başındalar. Türkiye'nin turizmde sahip olduğu tecrübe sayesinde başta turizmde geri kalanlar olmak üzere tüm D-8 üyelerinin küresel tanıtımını yapacağız.

3 yıl sürecek etkinlikler, tanıtım çalışmaları ve yapılacak düzenlemeler sayesinde üye ülkeler arası turist trafiğini yüzde 50, dünyanın geri kalan kısmından çekilen turist sayısını da üye ülkeye göre yüzde 100'e varan oranlarda artırmayı hedefliyoruz."