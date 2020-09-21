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Ekonomi D-8 ülkelerinin turizm gelirini arttıracak iş birliği
Ekonomi

D-8 ülkelerinin turizm gelirini arttıracak iş birliği

Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından temelleri atılan D-8 (Developing Eight Organization for Cooperation) ile Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:02:00 -
D-8 ülkelerinin turizm gelirini arttıracak iş birliği

Anlaşmayla D-8 üyelerinin turizm gelirlerini arttırmak amaçlanıyor. Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, 1997’de kurulan D-8’in nüfusunun 1.1 milyarı, ekonomik büyüklüğünün 3.7 trilyon doları, ihracat hacminin ise 700 milyar doları aştığını belirterek, “Bu gerçekten hareketle önemli bir adım attık. D-8 Genel Sekreterliği’yle bir anlaşma imzaladık. Anlaşmayla D-8 ülkeleri arasındaki turizm faaliyetlerini ve turist sayısını attırmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin turizm açısından toplu bir şekilde kürese

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