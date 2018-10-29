D-100'de korkunç kaza! 2 kişi öldü, bir ağır yaralı…

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Serkan Aktoprak (23) idaresindeki cip, İzmit istikametinde seyir halindeyken, yolda temizleme çalışması yapan Mesut K. idaresindeki belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen cip içerisindeki Serkan Aktoprak, Tülün Duman (28), Bayram Salih E. sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Bayram Salih E., sağlık ekiplerine teslim edilirken, Serkan Aktoprak ve Tülün Duman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Salih E. İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram Salih E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Serkan Aktoprak, Tülün Duman’ın cansız bedenleri, otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı.

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.