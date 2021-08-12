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Yerel D-100'de feci kaza
Yerel

D-100'de feci kaza

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda otomobil ile çarpışarak yola savrulan motosikletli kurye, ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 03:43:00 -
D-100'de feci kaza

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan A.F. idaresindeki 37 HH 290 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 EK 878 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza sonrası D-100 üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar yoldan, bölgeye sevk edilen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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