0553 313 94 23

D-100 karayolunda araç yangını!

İstanbul Kaıdköy'de, D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Hollanda'dan memleketleri Karaman'a gittikleri öğrenilen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu araç, kullanılamaz hale geldi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:50
D-100 karayolunda araç yangını!

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hollanda'dan tatil için Karaman'a giden ailenin D-100 Karayolu'nda alev alan aracı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kerim Döner'in kullandığı ve içerisinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 62-XH-JG plakalı otomobil, D-100 Karayolu Uzunçayır Köprüsü altında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bu arada, Ankara istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:50
  1. Karaman
  2. Ankara
  3. D-100 Karayolu
  4. Seyir halindeki araç yandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zerdeçal faranjite iyi geliyor
    1. Zerdeçal faranjite iyi geliyor
    2. 2018 KPSS lisans sınav soru ve..
    3. Ailesinden destek göremeyen..
    4. Van Persie'den olay Fenerbahçe sözleri!
    5. İşte Muharrem İnce'nin planı!..
    6. Darpçı polis hem suçlu hem güçlü
    7. Sanal devriyeler teröristlere göz..
    8. Başkasının yerine DGS'ye giren 2 kişi..
    9. Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Herkese..
    10. Yem karma makinesinde korkunç ölüm!
    11. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    12. ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları..
    13. Karambola meyvesi kanser oluşumunu..
    14. Marmara Üniversitesi taban puanları..
    15. Temizlikçi çöpte öyle bir şey buldu..
    16. Zonguldak'ta madende patlama!..
    17. Sebebi şok etti! Kendini ispat etmek..
    18. Üniversiteli Burcu'nun katiline..
    19. Akın İpek gözaltına mı alındı?
    20. FETÖ firarisi Akın İpek gözaltına alındı
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu