D-100 karayolu Çağlayan mevkisinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 karayolu Çağlayan mevkisinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı.

D-100 karayolu Çağlayan mevkisinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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