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Gündem D-100 kara yolu ile ilgili flaş karar!
Gündem

D-100 kara yolu ile ilgili flaş karar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan karara göre D-100 kara yolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:01:00 - 2020-11-19 17:04:14
D-100 kara yolu ile ilgili flaş karar!

Son dakika haberine göre… Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla D-100 kara yolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UKOME toplantısının, Kocaeli Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Artık bu yoldan yolcu taşınmayacak

"UKOME toplantısında tarihi bir karar alındı." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun süren görüşmelerin ardından D-100 kara yolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı. Kararın ardından hiçbir firma şehirlerarası yolcu taşımacılığı için D-100 kara yolunu kullanamayacak.

Toplantıda iki üniversiteden konu ile ilgili istenen raporlar okundu. Trafik güvenliği açısından Yalova Üniversitesi, hukuki yönden de İstanbul Üniversitesinden alınan raporlar komisyon üyelerine okundu.

Raporların okunmasının ardından trafik güvenliği açısından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların D-100 kara yolunu kullanmaması oy birliği ile kabul edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündoğdu, "UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma D-100 kara yolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

 

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