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Gündem CZN Burak öldü mü? Açıklama geldi
Gündem

CZN Burak öldü mü? Açıklama geldi

CZN Burak olarak tanınan şovmen Burak Özdemir'in sosyal medyada öldüğüne dair çıkan haberler sonrası bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 19:37:00 -
CZN Burak öldü mü? Açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde yangın bölgesinden yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken, 'CZN Burak' adıyla tanınan işletmeci Burak Özdemir’in öldüğüne dair sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Orman yangını nedeniyle Antalya'ya giden Burak Özdemir'in, üzerinde beyaz gömlek, elinde ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüntüler çok konuşulmuştu.

Metrelerce yükselen alevlere yaklaştıktan sonra fenalaşan ve ambulansa götürülerek müşahede altına alınan CZN Burak, bu anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görevlileri yavaşlattığını düşündükleri Özdemir hakkında "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdi" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

CZN Burak, şimdi de hakkında çıkan 'öldü' şeklindeki haberle gündeme geldi.

Burak Özdemir, Instagram hesabından "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi. Arkadaşlar ölmedim, yaşıyorum çok şükür" paylaşımını yaptı.

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