  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CZN Burak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

CZN Burak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:43:09 -
CZN Burak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Paylaştığı yemek videolarıyla sosyal medyada fenomen olan Burak Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özdemir, "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Burak Özdemir, her yıl gelenekselleşen fotoğraf oylamasına katılmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Gerçekten her fotoğrafta ayrı bir hikaye ve emek var. Çok anlamlı ve değerli fotoğraflar. Ben seçim yapmakta gerçekten zorlandım ama oyumu favorim olan fotoğraflara kullandım. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı
Gündem

Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' deyince gazeteci Metin Özkan ve siyasetçi Mehmet Metiner büyü..
Erdoğan'ın
Gündem

Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı" sözleri sonrası MHP'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 20..
NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı
Gündem

NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay