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Spor Cyle Larin’e 2 dev talip
Spor

Cyle Larin’e 2 dev talip

Geçen sezon şampiyonluğun gelmesinde önemli rol oynayan Beşiktaşlı Cyle Larin’e peşine 2 kulüp düştü.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 12:07:00 -
Cyle Larin’e 2 dev talip

Geçtiğimiz sezon 45 maçta; 23 kez rakip fileleri havalandıran, 6 kez de gol pası verip, şampiyonluğun mimarlarından biri olan Cyle Larin’in peşine Rus kulüpleri düştü.

CSKA Moskova ile Spartak Moskova’nın, Kanadalı golcü için temas kurduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi’nin ise 26 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak 1 sezon daha sözleşmesibulunan Larin’in, kariyerini Türkiye’de sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Siyah-Beyazlı ekibin yönetimi ile Larin’in bir araya geleceği belirtildi. Bu doğrultuda Beşiktaş, Larin’i kulüpten göndermek için ikna etmeye çalışacak.

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