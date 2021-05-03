Cyle Larin resmen patlama yaptı! Değeri açıklandı

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Atakaş Hatayspor maçındaki müthiş gol gösterisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Rakip fileleri 4 kez sallarken 7-0’lık galibiyette başrolü oynayan 26 yaşındaki forvet bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 19’a çıkardı, kariyer rekoru kırdı.

Bu sezon 6-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından Atakaş Hatayspor’a karşı 4 gol atarak tarihe geçen Cyle Larin rötarlı da olsa hak ettiği değeri buldu. 2017-18 sezonunun devre arasında MLS Ligi ekibi Orlando City’den 1 milyon 850 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kanadalı golcüyü dönemin başkanı Fikret Orman ABD’de canlı izlemişti.

Transfer komitesi başkanı Umut Güner’in yoğun çabalarıyla Beşiktaş’a kazandırılan Cyle Larin ilk sezonunda ve ertesi yıl düzenli oynama şansı bulamadı. Wagner Love transferi de o dönem Süper Lig’e alışma döneminde bulunan Kanadalı golcünün önünü kapatan bir faktör olmuştu.

Sol kanatta coştu

2019-20 sezonunu kiralık olarak Zulte Waregem’de geçiren Larin, Belçika’da kendine geldi. Yıldız futbolcuya Türkiye’ye dönüşte Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından çok farklı bir rol verildi. Yalçın santrfor pozisyonunda Aboubakar kadar üretken olmadığı için Larin’i sol kanada monte etti. Bu sürpriz hamle Kanadalı yıldızın performansını zirveye yükseltti.

Bu sezon toplam 41 resmi maçta 23 gol, 4 asiste imza atan başarılı futbolcunun değeri de performansı gibi uçuşa geçti. Beşiktaş Yönetimi devre arasında Cyle Larin için İngiltere’den gelen teklifleri geri çevirmişti. Siyah-beyazlıların, Kanadalı oyuncunun bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Bu arada yönetimin, Larin’in 2022’de bitecek sözleşmesini en kısa sürede uzatmanın planlarını yaptığı da aktarıldı.

Değerini üçe katladı

Cyle Larin son 2 sezon değerini üçe katladı. Kanadalı oyuncunun Haziran 2019’daki bonservis bedeli transfermarkt tarafından 1 milyon 250 bin euro olarak hesaplanmıştı. Yetenekli oyuncu Zulte Waregem’deki performansıyla Ağustos 2020’de değerini 4 milyon euroya yükseltti.

Cyle Larin asıl sıçramayı ise bu sezon yaptı. Transfermarkt Aralık 2020’de Larin’in değerini 5,5 milyon euroya yükseltti. Kanadalı oyuncunun bonservis değeri geçtiğimiz mart ayında 9 milyon euroya ulaştı.