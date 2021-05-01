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Spor Cyle Larin maçta devleşti
Spor

Cyle Larin maçta devleşti

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Hatayspor maçında 4 gol birden atarak 7-0'lık skorun önemli mimarlarından biri olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 23:37:00 -
Cyle Larin maçta devleşti

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 gibi bir skorla mağlup ederken siyah-beyazlıların forveti Cyle Larin attığı 4 golle maçın yıldızı oldu.

Maç öncesinde bu sezon 15 golle takımına katkı sağlayan Kanadalı futbolcu 4 gol atarak Hatayspor'un ipini çeken isim oldu.

Sosyal medyada büyük övgüler alan başarılı oyuncu gol sayısını da 19'a çıkardı.

 

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