Cyle Larin 'hayır' dedi!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan gelen transfer teklifini kabul etmedi.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, siyah beyazlılarla sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Larin, Al Nassr'dan gelen 5 milyon euro'luk teklife olumsuz cevap verdi.

Fabrizio Romano transfer teklifi ve Larin'in olumsuz yanıtı ile ilgili gelişmeyi sosyal medyadan böyle verdi: "Al Nassr, Beşiktaş santrforu Cyle Larin'e 5 milyon € teklif etti ancak Kanadalı forvet ret cevabı verdi. Anlaşma yok. Oyuncunun heddefi 2026 Dünya Kupası öncesi bulunduğu seviyeyi korumak."