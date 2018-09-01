ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü

Dinimizin her türlü kutsalıyla dalga geçip, Müslümanları yobaz olarak niteleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yeni bir skandala daha imza attı. Kurban Bayramı öncesinde internet sitelerinden yayınladıkları duyuruda “Kurban ibadeti” üzerinden bağış dilenen ÇYDD’nin samimiyetsiz tavrını 17 Ağustos tarihinde sürmanşetinden “İkiyüzlü din istismarcıları” başlığıyla duyuran Akit’e dernek avukatı Hüseyin Karataş tarafından ihtarname çekildi. İhtarnamede, “Türk toplumunun çağdaşlaşması ve eğitim seviyesinin yükselmesi amaç ve arzusuyla, hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkenin her çocuğunun eğitim hakkına koşulsuz ulaşabilmesi için mücadele etmiştir” ifadeleri dikkat çekti. Gazete arşivleri ise, ismi ÇYDD ile özdeşleşen ve uzun yıllar genel başkanlığını da yapan Türkan Saylan’ın başörtülü öğrencilere yönelik kullandığı nefret söylemleriyle dolu. Konu ile ilgili görüştüğümüz Avukat Karataş, Saylan’ın sözlerini inkar etmekle yetindi.

“TÜRBANLI OKUYAMAZ, HOŞGÖRÜYLE BAKAMIYORUM”

Müslümanların öz yurtlarında parya muamelesi gördüğü 28 Şubat sürecinin en önemli vesayet odaklarından olan ÇYDD’nin Akit düşmanlığı bitmek bilmiyor. ÇYDD, avukatı aracılığıyla gazetemize ihtarname göndererek, “hiçbir öğrenci arasında ayrım yapmadıkları” iddiasına bulunup, açıklamalarının yayınlanmasını istedi. 7 Ağustos 2006 tarihinde Milliyet Gazetesi’ne röportaj veren Saylan ise, “Türbanlı öğrenci üniversitede okuyamaz. Hoşgörüyle bakamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKAN SAYLAN: BAŞ ÖRTÜLÜ GENÇLERE BURS VERMİYORUZ

18 Nisan 2009’da ise Hürriyet’den Ayşe Arman’a konuşan Saylan itiraf gibi açıklamalarda bulunmuştu. Başörtülü öğrencilere burs vermediklerini büyük bir gururla açıklayan Saylan, “Başörtülü kızlara burs vermiyoruz. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Casus gibi aramızda onları istemiyoruz” demişti.

İTÜ’DE NAMAZ KILAN ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi’nde “Türkiye’mizin Çağdaşlaşma Sürecinde Laiklik” konulu toplantıda konuşan Saylan, namaz kılan öğrencilere de kin kusmuştu. Saylan konuşmasında, çocukların namaz kılmasını değil, bale yapmasını istediklerini ifade etmişti. Saylan bunun bir alışkanlık haline geldiğini iddia ederek şunları söylemişti: “Türkiye’nin bölünmesine, ırkçılığa yönelmesine, binlerce yıl öncesinin Arap ve İran âdetlerinin gelmesine karşıyız. Çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz”.

VESAYETÇİ SAYLAN’IN SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ!

ÇYDD adına gazetemize ihtarname çeken Avukat Hüseyin Karataş ile telefonda yaptığımız görüşmede, hiçbir öğrenciye ayrım yapmadıkları noktasındaki iddialarını yeniledi. Karataş’a, Saylan’ın muhtelif tarihlerde, başörtülü ve mütedeyyin öğrencilere yönelik sarf ettiği “ötekileştirici” sözleri hatırlatmamız üzerine ise, “Kesinlikle öyle bir durum yok” demekle yetindi.

KANSER YATAĞINDA BİLE AYNI KAFA!

28 Şubat darbesinin STK kanadının baş mimarlarından biri olan ÇYDD’nin eski Başkanı Türkan Saylan, sonraki dönemlerde de rahat durmamış. Hatta 2006 ve 2009 yıllarında bile o zamanlar Aydın Doğan’a ait olan tetikçi gazeteler Hürriyet ve Milliyet’e pervasızca başörtülü kızlara hakaretler yağdıran röportajlar vermişti. Kaderin cilvesine bakın ki; cuntacı Türkan Saylan, bir başka darbeci FETÖ’nün uydurduğu Erkenekon ve Balyoz davalarında yargılanıp, son günlerini rahatsızlığı sebebi ile başına örtü takarak geçirmişti.