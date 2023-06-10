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Teknoloji Cybertruck'ın neden geciktiği anlaşıldı
Teknoloji

Cybertruck'ın neden geciktiği anlaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 14:10:00 -
Cybertruck'ın neden geciktiği anlaşıldı

Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck'ın neden bu kadar geciktiği şirket belgelerinde gizli...

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Cybertruck, Kasım 2019'da duyurulduğunda, Tesla CEO'su Elon Musk üretimin 2021'in sonlarında başlamasını beklediğini söylemişti. Ancak bu tarih sürekli olarak ertelendi.

Açıklamalara göre şirket, Cybertruck'ın seri üretimine bu yılın 4. çeyreğinde başlamayı planlıyor. Başlangıçta üretim yalnızca Gigafactory Texas'ta gerçekleştirilecek.

Basına sızdırılan Tesla belgelerine göre, Cybertruck'ın gecikmesinin nedeni araçta yaşanan sorunlar.
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Ocak 2022'deki üretim öncesi “alfa” versiyonunda frenleme, gövde sızdırmazlığı ve süspansiyon gibi temel unsurlarında problemler yaşandığı ortaya çıktı.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

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