Cüzdan temizliği nasıl yapılır?

CÜZDAN NEDEN KİRLENİR?

Cüzdan günlük olarak kullanılan, içine mürekkep çıkarabilen kağıtların konulduğu ve koyulan cepten etkilenebilen bir eşyadır. Cüzdanın konulduğu cepte peçete bulunması, yoğun sıcak altında terin pantolona geçmesi vb birçok neden cüzdanın kirlenmesine yol açar. Cüzdanın kirlenmesini önlemek için aşırı sıcak geçen aylarda mürekkebini bırakabilen banka kağıtları vb ürünleri koymamalısınız. Ayrıca her ay cüzdan düzenlemesi ile işe yaramayan kağıt ve kartları cüzdanınızdan çıkarmalısınız.

CÜZDAN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Cüzdan temizliğinde en önemli nokta üretildiği ürüne göre temizlik yapmaktır. Cırt cırtlı, naylo bir cüzdanın temizliği ile deri bir cüzdanın temziliği aynı olmaz. Cüzdanınız deri ise tüm parçalarını ve kartları içinden çıkarın. İçinde oluşmuş tozları bir bezle, ulaşamayacağınız noktaları ise üfleyerek tozları çıkartın. Hafif ıslak bir bezle cüzdanınızı sildikten sonra hemen kurulayın. Islaklık fazla olursa cüzdan derisi zarar görebilir. Kullandığınız karları da silerek daha temiz bir cüzdana sahip olabilirsiniz.

Naylon cüzdanların ise yapışkan kısmındaki pamuklar temizlenmelidir. Tarak yardımı ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Nemli bir bezle cüzdanınızı silerseniz dış yüzeyindeki kirleri yok edebilirsiniz.

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