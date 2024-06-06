Çuvaldızı kendine de batır Temel Bey! Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'ı kızdıracak sözler
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kızdıracak ifadeler kullandı.
RECEP YEŞİL
Saadet Partisi'ni CHP'nin vagonu haline getiren Genel Başkan Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kızdıracak ifadeler kullanan Karamollaoğlu "Babasının soyadıyla siyaset yapıyor" dedi.
Çuvaldızı kendine batırmadan sözlerine devam eden Temel Karamollaoğlu, "Hiç bir işte başarısı olmayan bir adam ülkeyi bir yere götüremez." diye konuştu.
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