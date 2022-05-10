Çüüüşşşş! Şahan Gökbakar'a bak sen

Komedyenden çok politik bir figür olarak ön plana çıkan Şahan Gökbakar, yine cebini dolduracak. Gökbakar'ın, Türkiye'nin en rezil film serilerinden olan Recep İvedik'in 7.'si için alacağı ücret dudak uçuklattı.

Recep İvedik 7'nin yayınlanacağı platform belli oldu.

Şahan Gökbakar'ın yazdığı sözde komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı.

Gökbakar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla Recep İvedik 7 için ilk çalışmalara başladığını duyurdu.

Recep İvedik 6 bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılırken, ilk üç film hâlâ platformda izlenebiliyor.

Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında farklı bir platformla anlaştığını söyledi ancak detay vermedi.

Recep İvedik 7'nin ise dijitalde yayınlanacağı ortaya çıktı.

Haziran'da ülkemizde yayına başlayacak Disney Plus'ın Türkiye operasyonları hakkında bilgi veren gazeteci İbrahim Seten, Gökbakar'ın serinin yeni filmi Recep İvedik 7'yi Disney için hazırladığını ve oyuncu seçimlerine de şimdiden başladığını duyurdu. Seten, Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.