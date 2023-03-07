Çürük masanın adayı olan Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro

Altılı Masa'da 72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı. 6'lı koalisyon Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bıraktığı ve artık unutulan koalisyonların nasıl krizlere gebe ve gizli pazarlıklara bağlı olduğunu yeniden hatırlattı.

Masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülü ile yeniden masaya otururken Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına boyun eğmek zorunda kaldı.

6'lı koalisyon masasında son 1 haftadır yaşanan kaos CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasıyla son buldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki buluşmada Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan Kılıçdaroğlu, bugün CHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dün yapılan pazarlıkların ardından "adaylık tiyatrosu"nun kazanı olan Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada bir oyunu daha devreye aldı.

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CHP'de genel başkan olduğu sürece girdiği her seçimden hüsranla ayrılan Kılıçdaroğlu, CHP kürsüsüne veda ettiğini duyurdu.

Daha önceden "genel başkanlar aday olmamalı" çıkışında bulunan Kılıçdaroğlu, veda konuşmasıyla "tarafsız" kalacağı algısını oluşturmaya başladı.