0553 313 94 23

Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını etkilediğini söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını etkilediğini söyledi.


Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur" dedi.


"Çürük diş, kalp enfeksiyonuna neden oluyor"


Diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade eden Diş Hekimi Kazak, "Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için, riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotik verilmektedir. Ancak elbetteki en ideali, ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve dişeti hastalıklarının önlenmesidir. Bu nedenle endokardit riski taşıyan (Kalp ameliyatı geçirmiş olsun ya da olmasın) doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara ve kalp kapak hastalığı bulunan (özellikle de yapay kalp kapağı takılan) erişkinlere ağız ve diş bakımının kalp sağlıkları açısından da ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydoğan Arslan: “Örnek bir Adapazarı hayalimizi birlikte başaracağız”
    1. Aydoğan Arslan: “Örnek bir Adapazarı..
    2. Epic Fair, Red Bull Music iş birliği..
    3. Başkentte yangın: 5 ölü
    4. Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu
    5. Eskişehir’in ihracatı arttı, ithalatı..
    6. Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması
    7. MHP’li Özbek’ten başaralı öğrencilere..
    8. Kocaoğlu’ndan "sandığa gidin" çağrısı
    9. Bakan duyurdu! 30'u aşkın ülkeden..
    10. Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin..
    11. TŞOF Başkanı Apaydın: “Performans için..
    12. Stockholm’de bir hafta içinde ikinci..
    13. Kredi Garanti Fonu: "Hazine..
    14. Bakan Varank açıkladı: 30'u aşkın..
    15. Ceren bebek, ambulans uçakla Ankara’ya..
    16. Petlas'tan ABD pazarında hızlı büyüme..
    17. Asya borsaları
    18. İtalya’da iki tren çarpıştı: 50 yaralı
    19. Uçan Osmaniyeli dünya basınında
    20. Mehmetçik zorlu kış şartlarında..
    21. Afganistan'da FETÖ'ye ait bir okul..
    22. Karapınar’da dünyanın en büyük güneş..
    23. Sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki..
    24. Spurs'ten Ginobili'ye galibiyetli veda
    25. Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir..
    26. Ankara Valisi Vasip Şahin: "Yangında 5..
    27. Türkiye’den Musul’a destek
    28. Striort ile çatlaklara son
    29. Milli Savunma Bakanı Akar şehit..
    30. Pakistan’da trafik kazası: 3 ölü
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak