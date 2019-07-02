Curling şampiyonlarına görkemli tören

2018-2019 sezonunda toplam 467 müsabakanın oynandığı curling liglerinde ilk üçe giren takım ve sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ödül töreni Oscarı aratmadı. Muhteşem törenle ödüllerine kavuşan curlingçiler büyük coşku yaşadı. Törende MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, Kuzey Yamacı Spor Kulübü sporcularına birer Cumhuriyet altını hediye etti.

Kenan Şebin’in Federasyon Başkanı olması ile birlikte önemli farkındalıklara imza atan Türkiye Curling Federasyonu yine bir ilke imza attı. Curling Federasyonu sezonun enlerinin ödüllerini Curling Salonu yerine Kültür Merkezi’nde verilmesini sağladı. Türkiye Curling Federasyonu tarafındanErzurum Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, 2018-2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları verildi. Muhteşem bir atmosferde yapılan ödül töreninde sporcular 2018-2019 sezonun Oscarlarına kavuşmanın coşkusunu yaşadı. Alkışlar arasında kupa ve madalyalarını kazanan sporcular büyük sevinç yaşadı. Ödül gecesinde MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, Kuzey Yamacı Spor Kulübü sporcularına birer Cumhuriyet altını hediye etti. Süer, spora verdiği destekle salondaki davetlilerden alkış aldı. 2018-2019 sezonunda 1. Lig kadınlarda, Narman Spor Kulübü birinci, Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü ikinci, Narman 18 Mart Spor Kulübü ise üçüncü olarak kupa ve madalyalarını aldı.

1. Lig erkeklerde Erzurum Gençlik Spor Kulübü birinci olurken,Kocaeli Gençlik Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı.Narman 18 Mart Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti. 2. Lig kadınlarda, Kuzey Yamacı Spor Kulübü2018-2019 sezonunu birinci sırada bitirirken,Osmaniye Atatürk Liseliler Spor Kulübü ikinci, Çığ Spor Kulübü üçüncü oldu. 2. Lig erkeklerde Erzurum TEİAŞSpor Kulübü birincilik kupasının sahibi olurken, Karbeyaz Spor Kulübü ikincilik ve Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü üçüncülük kupasını müzesine götürdü. Karışık takımlarda Dilşat Yıldız, Oğuzhan Karakurt, Öznur Polat ve Uğurcan Karagöz birinci olarak altın madalya ve kupanın sahibi olurken, Muhammed Enes Çağlayan, Aslı Çuteli, Mahsun Çelebi ve Şeyda Barış ikinci, Beyzanur Konuksever, Orhun Yüce, Semiha Konuksever ve Alican Karataş da üçüncü sırada yer aldı. Sporcular rengarenk kıyafetleri ile ödül gecesinde müthiş bir görsellik oluşturdu.

Seneye süper lig geliyor

TRT’nin sevilen simalarından biri olan Ömer Ergedik’in sunduğu kupa ve madalya töreninde Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, önemli açıklamalarda bulundu. Davetlilere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden ve dereceye giren sporcular ile takımları kutlayan Şehin, gelecek sezon Curling Süper Liginin faaliyette olacağını söyledi.

Şebin, "Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak. 1’inci Lig Süper Lig, 2’nci Lig de 1. Lig, Yükselme Ligimiz ise 2. Ligimiz olacak. Seneye resmi olarakligimiz 4 ayrı kategoride oynanacak" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 2018-2019 sezonunda başarılı olan takım ve sporcuları ödüllendirdiklerini belirterek, sezon içinde toplam 467 müsabaka oynatarak, önemli bir rekora imza attıklarını ifade etti.

Şebin, "2018-2019 sezonunda 467 müsabaka yapıldı ve bütün kategorilerde yaklaşık 800 sporcu katıldı. Bu çok ciddi bir sayı. Bunların ciddi masrafları oluyor ama devletimiz büyük ve her türlü desteği veriyor. Dereceye giren tüm sporcuları ve takımları tebrik ediyoruz. Bize destek olan Büyükşehir Belediyemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Atatürk Üniversitesi ve ETÜ ile MNG AVM’ye, diğer tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRT Erzurum Radyosu Spikerlerinden Ömer Ergedik’in başarılı sunumu ile gerçekleşen ödül töreninde Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyeleri Güngör Şenses, Murat Akın, Murat Kaldırımcı, Erdal Karahan, Taner Şancı, Ali Güney, Zeyit Palabıyık, Genel Sekreter Hüdaverdi Uğur, ATAUNİ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Necip Fazıl Kishalı, ETÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur,Erzurum BŞB Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, BŞB Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, ER-GÜR-DER Başkanı İzzet Uçan, Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanvekili Letif Arslan, TEİAŞ Spor Genel Kaptanı Dursun Kurtoğlu, Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi ile kulüp yöneticilerinin katıldığı ödül töreninde takımların ödüllerini protokol üyeleri verdi.