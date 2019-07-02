0553 313 94 23

Curling şampiyonlarına görkemli tören

2018-2019 sezonunda toplam 467 müsabakanın oynandığı curling liglerinde ilk üçe giren takım ve sporcular için ödül töreni düzenlendi.

02 Temmuz 2019 Salı 13:55
Curling şampiyonlarına görkemli tören

2018-2019 sezonunda toplam 467 müsabakanın oynandığı curling liglerinde ilk üçe giren takım ve sporcular için ödül töreni düzenlendi.


Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ödül töreni Oscarı aratmadı. Muhteşem törenle ödüllerine kavuşan curlingçiler büyük coşku yaşadı. Törende MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, Kuzey Yamacı Spor Kulübü sporcularına birer Cumhuriyet altını hediye etti.


Kenan Şebin’in Federasyon Başkanı olması ile birlikte önemli farkındalıklara imza atan Türkiye Curling Federasyonu yine bir ilke imza attı. Curling Federasyonu sezonun enlerinin ödüllerini Curling Salonu yerine Kültür Merkezi’nde verilmesini sağladı. Türkiye Curling Federasyonu tarafındanErzurum Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, 2018-2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları verildi. Muhteşem bir atmosferde yapılan ödül töreninde sporcular 2018-2019 sezonun Oscarlarına kavuşmanın coşkusunu yaşadı. Alkışlar arasında kupa ve madalyalarını kazanan sporcular büyük sevinç yaşadı. Ödül gecesinde MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, Kuzey Yamacı Spor Kulübü sporcularına birer Cumhuriyet altını hediye etti. Süer, spora verdiği destekle salondaki davetlilerden alkış aldı. 2018-2019 sezonunda 1. Lig kadınlarda, Narman Spor Kulübü birinci, Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü ikinci, Narman 18 Mart Spor Kulübü ise üçüncü olarak kupa ve madalyalarını aldı.


1. Lig erkeklerde Erzurum Gençlik Spor Kulübü birinci olurken,Kocaeli Gençlik Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı.Narman 18 Mart Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti. 2. Lig kadınlarda, Kuzey Yamacı Spor Kulübü2018-2019 sezonunu birinci sırada bitirirken,Osmaniye Atatürk Liseliler Spor Kulübü ikinci, Çığ Spor Kulübü üçüncü oldu. 2. Lig erkeklerde Erzurum TEİAŞSpor Kulübü birincilik kupasının sahibi olurken, Karbeyaz Spor Kulübü ikincilik ve Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü üçüncülük kupasını müzesine götürdü. Karışık takımlarda Dilşat Yıldız, Oğuzhan Karakurt, Öznur Polat ve Uğurcan Karagöz birinci olarak altın madalya ve kupanın sahibi olurken, Muhammed Enes Çağlayan, Aslı Çuteli, Mahsun Çelebi ve Şeyda Barış ikinci, Beyzanur Konuksever, Orhun Yüce, Semiha Konuksever ve Alican Karataş da üçüncü sırada yer aldı. Sporcular rengarenk kıyafetleri ile ödül gecesinde müthiş bir görsellik oluşturdu.


Seneye süper lig geliyor


TRT’nin sevilen simalarından biri olan Ömer Ergedik’in sunduğu kupa ve madalya töreninde Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, önemli açıklamalarda bulundu. Davetlilere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden ve dereceye giren sporcular ile takımları kutlayan Şehin, gelecek sezon Curling Süper Liginin faaliyette olacağını söyledi.


Şebin, "Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak. 1’inci Lig Süper Lig, 2’nci Lig de 1. Lig, Yükselme Ligimiz ise 2. Ligimiz olacak. Seneye resmi olarakligimiz 4 ayrı kategoride oynanacak" dedi.


Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 2018-2019 sezonunda başarılı olan takım ve sporcuları ödüllendirdiklerini belirterek, sezon içinde toplam 467 müsabaka oynatarak, önemli bir rekora imza attıklarını ifade etti.


Şebin, "2018-2019 sezonunda 467 müsabaka yapıldı ve bütün kategorilerde yaklaşık 800 sporcu katıldı. Bu çok ciddi bir sayı. Bunların ciddi masrafları oluyor ama devletimiz büyük ve her türlü desteği veriyor. Dereceye giren tüm sporcuları ve takımları tebrik ediyoruz. Bize destek olan Büyükşehir Belediyemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Atatürk Üniversitesi ve ETÜ ile MNG AVM’ye, diğer tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


TRT Erzurum Radyosu Spikerlerinden Ömer Ergedik’in başarılı sunumu ile gerçekleşen ödül töreninde Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyeleri Güngör Şenses, Murat Akın, Murat Kaldırımcı, Erdal Karahan, Taner Şancı, Ali Güney, Zeyit Palabıyık, Genel Sekreter Hüdaverdi Uğur, ATAUNİ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Necip Fazıl Kishalı, ETÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur,Erzurum BŞB Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, BŞB Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, ER-GÜR-DER Başkanı İzzet Uçan, Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanvekili Letif Arslan, TEİAŞ Spor Genel Kaptanı Dursun Kurtoğlu, Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi ile kulüp yöneticilerinin katıldığı ödül töreninde takımların ödüllerini protokol üyeleri verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:55
  1. kültür
  2. doğa
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES fonu istatistikleri
    1. BES fonu istatistikleri
    2. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    3. "Daha az iş gününde daha yüksek..
    4. Kategorilerine göre en fazla..
    5. Kategorilerine göre en fazla..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
    7. Yapılan araştırmalara göre Rus halkı..
    8. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    9. En fazla kazandıran yatırım fonları
    10. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    11. Yatırım fonu istatistikleri
    12. (Özel) Kaymakamın oğlunun hayatını..
    13. Haziranda en fazla ihracatı otomotiv..
    14. 4. Klarnet Kampı başladı
    15. Sakarya'daki boğulma vakaları
    16. Vali Doğan’dan Şehit Onbaşı Kurt’un..
    17. Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
    18. Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil..
    19. Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan..
    20. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’den..
    21. Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası..
    22. Aydın’da ilek fiyatları fırladı
    23. Pınar Karşıyaka Brandon Triche’ı..
    24. Çalıntı otomobille polisten kaçan 2..
    25. Diyanet son noktayı koydu! ‘Onur..
    26. FETÖ’den ihraç edilen üsteğmenden..
    27. Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak..
    28. Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampında..
    29. Çevreciler Pasifik Okyanusu'ndan 40..
    30. FETÖ'nün "akil abi"sine hapis cezası
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız