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Cuntacılar jandarmaya değil, polise imza versin

28 Şubat postmodern darbe davasında yargılanan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın adli kontrolde nerede imza atacağında tereddütte kalındı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:31
Cuntacılar jandarmaya değil, polise imza versin

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Tarihe postmodern darbe olarak kaydedilen 28 Şubat döneminde Genelkurmay Harekat Başkanı olan emekli Orgeneral Çetin Doğan, Ankara 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada önce ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası almış, ancak “iyi hal” gerekçesiyle cezası müebbete çevrilmişti. Ardından verilen ceza kesinleşene kadar Doğan’ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Kararı veren mahkeme Doğan hakkında adli kontrol şartı getirirken, ikametinde her ayın 1. günü bağlı bulunduğu bölgenin kolluk kuvvetine giderek imza atma koşulu getirdi. Mahkeme ceza alan ve adli kontrol şartı getirilen sanıkların ikamet adreslerinin bulunduğu infaz savcılıklarına yazı yazarak infazın gerçekleştirilmesini talep etti. Çetin Doğan’ın Adli kontrol dosyasına ilişkin Bodrum İnfaz Savcılığı, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda tereddütte kalındığını belirtildi.

Bodrum infaz savcılığının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, sanık Çetin Doğan’ın eski mesleğinin asker olması nedeniyle Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce adli kontrol kararının Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı nezdinde infazında tereddüt oluşturduğu belirtilerek, “İnfazda oluşan tereddüdün giderilmesi amacıyla sanık Çetin Doğan’ın en yakın kolluk birimi olan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı nezdinde mi yoksa adres itibariyle oturduğu kolluk birimi olan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde mi? Adli kontrol kararının infaz edilmesi hususunda ek karar verilip infazın Cumhuriyet Başsavcılığımızca gecikmeksizin gönderilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:31
  1. Ankara
  2. 28 Şubat
  3. Postmodern darbe
  4. Çetin Doğan

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