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Gündem Cuntacılar ikinci defa Adli Tıp’ın kapısından döndü
Gündem

Cuntacılar ikinci defa Adli Tıp’ın kapısından döndü

Tutuklanmadan önce turp gibi olan müebbetlik 28 Şubat darbecilerinin Adli Tıp yoluyla cezaevinden kurtulma planına ikinci darbe.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 09:36:00 -
Cuntacılar ikinci defa Adli Tıp’ın kapısından döndü

HABER MERKEZİ

Daha önce Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın arasında bulunduğu 7 darbecinin sağlık muayenesini gerçekleştiren Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat hükümlüleri Temel Özkaynak, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Fevzi Türkeri’nin cezaevinde kalmasına engel sağlık sorununun olmadığını saptadı. Cumhuriyet Savcılığına ulaştırılan raporla birlikte 28 Şubat darbecileri cezaevine doğru uygun adım marş ilerledi.

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