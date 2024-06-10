Cuntacı Teğmenler Komutanın eşine dil uzatacak kadar ahlaksız! Atatürk'ün askerleri küfürbaz çıktı

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Tuzla Piyade okulunda, sözde “Atatürkçülük” maskesi altında namaz kılan teğmenlerin fişlenmesi ile başlayan, darp edilmesi ile şiddet boyutuna varan ve son olarak alnı secdeli subayların ordudan ihraç edilmesiyle sonuçlanan skandal gündemdeki yerini koruyor. Vesayet özlemiyle yanıp tutuşan eski Türkiye artıkları ile fonlu medya ve postal heveslilerinin “Mustafa Kemal’in askerleri” diyerek sahip çıktıkları cuntacı teğmenlerin bir rezaleti daha patlak verdi.

Atatürk maskeli karanlık tipler

10 Kasım 2023’te düzenlenen anma töreninde toplu iğnesi olmadığı için dağıtılan Atatürk resmini yakasına takamayan alnı secdeli teğmenleri darp eden, 3 gün sonra “Atatürk düşmanı” diye fişledikleri teğmenlerin kaldığı koğuşun kapısına yapıştırdıkları Atatürk resmi söküldüğü gerekçesiyle 70 kişilik bir grupla koğuşu basan cuntacıların rezaletinin bununla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Dönem arkadaşlarını darp eden, apoletlerini söken, kılıçla kesme, siyanürle zehirleme ve cephede öldürme tehdidinde bulunan cuntacı teğmenlerin kurdukları WhatsApp gruplarında, devlet büyükleri, tarikatlar ve cemaatlerin yanı sıra başta EDOK komutanı olmak üzere TSK’nın şerefli mensuplarına ve onların nikâhlı eşlerine de galiz küfürler savurduğu öğrenildi.

Komutanın eşlerine küfür

“Piyade Okulu 1’inci Bölük” adıyla kurulan Whatsapp Grubunda, olaydan sonra gerçekleşen yazışmalarda, malum zihniyetin “masum” dediği cuntacı ahlaksızların edep ve ahlak sınırlarını zorlayan şu rezil küfürleri ettiği savcılık soruşturmasına yansıdı:

“Onurhan D.” adlı cuntacı teğmenin, 30 Kasım 2023’te saat 13:38’de yaptığı rezil paylaşımda, tarafsız disiplin amiri yerine K.K.K. Disiplin Soruşturma Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen EDOK Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kastederek; “s. edok komutanının karisini” şeklinde sinkaflı küfürler savurduğu ortaya çıktı.

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“Onurhan D.” Adlı cuntacı bir kaşka küfürlü paylaşımında ise, “Orul orul o….pu çocuğu, g..tünden korkan amk zibidileri bunlar” ifadelerini kullandığı görüldü.

İlhan Y. adlı bir başka cuntacı ahlaksızın ise 16 Kasım 2003, saat 17:29’da yaptığı paylaşımında, “3-4 tane o…pu çocuğu tarikatçı pi.e cevap veremeyipte gelip burada yüzlerce adamın huzurunu bozmak” ifadeleriyle komutanları hedef aldığı öğrenildi.

Kağan N. adlı cuntacı teğmen ise 16 Kasım 2023’te, saat 14:43’teki yazışmasında, “Lan şahsen ben cemaatçilerle kalsam sabah akşam 3 öğün söverim bunlara” diyerek, dönem arkadaşlarını hedef aldığı belirlendi.

Ahmet K. adlı bir teğmen ise alnı 30 Kasım’daki paylaşımında, secdeli teğmenleri hedef alarak, “Kanka o p.çler de bizden biriyle aynı odada kalmak istemiyor” hakaretini kullandı.

Abdullah Ulvi A. isimli postal heveslisinin ise 10 Kasım 2023 günü, saat 13:22’deki paylaşımında, “Arkadaşlar beni tanıyanlar vardır taburda soyutlaşan işleri çözmekten sorumluyum. Tarikatçı tanıdığınız bildiğiniz varsa bana özelden yazın bunları bir liste yapıp gruba yayacağım, en azından bu kişilerle arkadaşlığınızı kesin gerekli işlemleri de yapar en azından bir şey olmasa da resmileştiririz” diyerek, fişleme yaptığı belirlendi.

Dindarları attılar

Öte yandan skandalın patlak vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturma soru işaretleri ile dolu bir kararla sonlandı. Cuntacıların sözlü ve fiziki saldırılarına maruz kalan teğmenler F.A., M.F.Ş. ve A.A. TSK’dan ihraç edildi. Kışlada terör estiren 70’i aşkın cuntacı teğmenden ise sadece R.A., B.Y., T.M. ve Ö.S. hakkında ihraç kararı verildi. Karardaki dikkat çekici detay ise, cuntacıların lideri gibi hareket eden, koğuşunu bastığı Teğmen A.A.’yı yumruklayan Teğmen Serdar Ç. ve grubu galeyana getiren Teğmen Okan K. ile EDOK komutanına, diğer subaylara ve alnı secdeli subaylara küfreden yukarıdaki küfürbazlar hakkında hiçbir işlem yapılmaması oldu.