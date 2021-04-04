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Gündem Cunta severlere Altun'dan tepki: Hala darbelerden medet umuyorlar
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Cunta severlere Altun'dan tepki: Hala darbelerden medet umuyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin cunta bildirisine destek veren isimlere Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:28:00 -
Cunta severlere Altun'dan tepki: Hala darbelerden medet umuyorlar

104 emekli amiralin cunta bildirisine tepkiler dinmiyor. Bildiriye sahip çıkanlara İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sert çıktı.

Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle;

Ortak oldukları en önemli nokta Hakk’ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!

Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar.

Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın 27 Nisan’da, 7 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür.

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