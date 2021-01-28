Cüneyt Paksoy'dan altın açıklaması: Mutlaka olmalı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamalar yeni bir genişleme içermeyince piyasalar bir miktar satış tarafında kaldı. Ama Stratejist Cüneyt Paksoy, "Önümüzdeki dönem Fed tekrar bilançosunu genişletmeye devam edebilir. Fed gereken her şeyi yapıyor." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 enflasyon tahminini açıkladı. Ağbal'ın açıklamalarını değerlendiren Paksoy, "Merkez Bankası sahada kalacağının beyanını vermiş oldu. Kendisine manevra alanı oluşmadıkça faizleri aşağıya çekmeyeceği mesajını verdi." dedi.

Dolar endeksi ve dolar/TL tarafındaki son durumu da yorumlayan Paksoy, "Yeni bir para arzı gelişmedikçe ve virüs masada kaldıkça dolar endeksinde yükseliş ihtimali devam edecek." dedi. Kur tarafı için de konuşan Paksoy, "Dolar/TL tarafında Merkez Bankası politikasının desteğiyle ılımlı pozitif seyir devam ediyor. Ara ara çözülme haberleri geliyor." dedi.

Paksoy altın fiyatları için, "400-430 bandına geri çekilmeler kademeli alım, 450 lira ve üzeri fiyatlamalar için kısa vadede satış fırsatı stratejisi devam ediyor. Uzun vadede altın mutlaka portföylerde olmalı." ifadelerini kullandı.