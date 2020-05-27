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Medya

Cüneyt Özdemir'in sorusuna karşısında Acun Ilıcalı'nın boğazı düğümlendi

Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplayan Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığının; babasını kaybettiği trafik kazasında babasının kullandığı arabayı kullanmamak olduğunu söyledi. Acun, o anları kelimeler boğazına düğümlenerek paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 22:08:00 -

Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığıyla ilgili yürek burkan sözler söyledi.

YouTube'da Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk olan Ilıcalı'ya Twitter üzerinden "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi neymiş?" sorusu yöneltildi.

"En büyük pişmanlığımdır"

Ilıcalı bir süre duraksadıktan sonra bu soruya şu cevabı verdi:

"Hayatımdaki en büyük pişmanlığım, ailem Bodrum'a giderken trafik kazası geçirdi. O gün arabayı ben kullanmak isterdim. İki araba gidiyorduk, babam kendi arabasıyla yola çıktı. Normalde arabayı hep ben kullanırdım, onları önden yollamak en büyük pişmanlığımdır. Keşke, o arabayı ben kullansaydım."

Cüneyt Özdemir de bu sözlerin ardından "Bir kez daha başın sağ olsun" dedi.

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