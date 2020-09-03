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Gündem Cüneyt Özdemir'e ölüm tehdidi
Gündem

Cüneyt Özdemir'e ölüm tehdidi

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın hedef gösterdiği Cüneyt Özdemir, sosyal medyada açıkça ölümle tehdit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:51:00 -
Cüneyt Özdemir'e ölüm tehdidi

CHP yandaşı Amerikancı Merdan Yanardağ’ın kurduğu ve Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Tele1, muhalefetin yeni tetikçisi oldu. Merdan Yanardağ’ın Tele1’i hangi parayla kurduğu sorusu ise günlerdir gündemden düşmüyor. Yurt Gazetesi’nin sahibi Durdu Özbolat’ın gündeme getirdiği konu hakkında Merdan Yanardağ’a bir soru da gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi.

Cüneyt Özdemir, Merdan Yanardağ’a, “Kanalı hangi parayla kurdun?” diye sordu.

Özdemir’in sorusunun ardından verecek cevap bulamayan Merdan Yanardağ, türlü suçlamalar ve hakaretlerle ünlü gazeteciyi hedef gösterdi. Özdemir’e “medya soytarısı” diyerek açıkça hakaret eden Yanardağ’ın trolleri de ölüm tehditleri savurmaya başladı.

Merdan Yanardağ’ı savunan Alev Takmaz isimli Kemalist bir kadın, Cüneyt Özdemir’i hedef alarak, “Medya soytarısı Cüneyt, yakında öleceksin, haberin olsun” diye yazdı.

Söz konusu kadının Twitter hesabı:

Skandal tehdide cevap veren Özdemir, “Siz mi öldüreceksiniz hanımefendi?” ifadesini kullandı.

Ayrıca birçok tehdit mesajının daha geldiği görüldü.

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