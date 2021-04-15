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Gündem Cüneyt Özdemir'den oruç tutan futbolcu yorumu! Önce dalga geçti sonra özür diledi
Gündem

Cüneyt Özdemir'den oruç tutan futbolcu yorumu! Önce dalga geçti sonra özür diledi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, bir futbol maçı esnasında futbolcuların mola isteyerek orucunu açmasıyla dalga geçti. Oruç ile ilgili sözlerine yoğun tepki gelmesi üzerine Özdemir, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 12:06:00 -

Gazeteci Cüneyt Özdemir, birinci ligde Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü spor arasında yapılan maç esnasında oyuncuların onuncu dakikada iftar molası almasıyla dalga geçti. Kahkahalar atarak dünya tarihine geçtiğimizi söyleyen Özdemir, "Böyle şey olur mu? Dedim ki şaka heralde. Bu ne ağabey böyle bir şey mümkün mü?" dedi. Özdemir'in Ramazan ayı içerisinde söylediği bu sözler, vatandaşları ayağa kaldırdı.

Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'e sert tepki gösterdi. Nüfusunun yüzde 95'den fazlasının Müslüman bir ülke olduğumuzu hatırlatan kullanıcılar, Özdemir'in dalga geçen tavrına tepki gösterdi. Tepkiler sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Özdemir, sarf ettiği sözler nedeniyle özür diledi.

İşte Özdemir'in özür dilediği tweeti;

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