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Medya Dikkat çeken çağrı: Yaptığı operasyonları anlatmalı
Medya

Dikkat çeken çağrı: Yaptığı operasyonları anlatmalı

Rasim Ozan Kütahyalı, bir dönem Star gazetesinde Kudret Köseoğlu ismiyle yazılar yazdığını ve Ertuğrul Özkök başta olmak üzere gazetecileri korkutmak için bu köşeyi açtıklarını itiraf etmişti. Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden o dönem Star gazetesinin Yayın Yönetmeni olan Mustafa Karaalioğlu'na çağrı yaptı: "Mustafa Karaalioğlu, biz gazetecileri manşetten hedef gösterdiği operasyonları anlatmalı..."

Yeniakit Publisher
2022-10-21 20:50:00 - 2022-10-21 21:01:39
Dikkat çeken çağrı: Yaptığı operasyonları anlatmalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı’nın programına konuk olduğu gazeteci Ertuğrul Özkök'e, "Star Gazetesi’nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta, Zafer Mutlu’da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" ifadelerinin “çok önemli bir itiraf” olduğunu söyledi.

Bizi hedef gösterdiği manşetleri anlatmalı!

Özdemir, Star gazetesinin o dönemki Genel Yayın Yönetmeni olan Mustafa Karaalioğlu’na “Biz gazetecileri (ailelerimizle) manşetten hedef gösterdiği operasyonlarını da anlatmalı” diye seslendi. Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından Kütahyalı’nın söz konusu ifadeleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Dün Rasim Ozan Kütahyalı’nın Star gazetesinde gazetecileri korkutmak için mahlasla yazı yazdırıldığı itirafı çok önemli. Gazetenin o dönemdeki Genel Yayın Müdürü Mustafa Karaalioğlu biz gazetecileri (ailelerimizle) manşetten hedef gösterdiği operasyonlarını da anlatmalı...

"Bugün Ak Parti'den ayrılan politikacılardan beklenen 'geçmiş ile hesaplaşma' isteğini aynı dönem FETÖ ile işbirliği yapıp operasyonel olarak kendini kullandırtan bu insanlardan da istemeliyiz. Muhalefete geçmeden önce hele bir anlat Mustafa Karaalioğlu nasıl kullanıldın?”

Rasim Ozan Kütahyalı: Kudret Köseoğlu bendim...

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahlayı, tv100 kanalında Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök'ün programına konuk oldu. Ertuğrul Özkök'ün "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna Rasim Ozan Kütahyalı "Star Gazetesi’nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta, Zafer Mutlu’da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" diye yanıt vermişti.

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