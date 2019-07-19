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Cüneyt Özdemir’den Hakan Atilla’ya destek: Devlet töreniyle karşılanmalı

FETÖ'cülerin ürettiği sahte deliller üzerinden ABD'nin Türkiye'ye karşı itirafçı olmadığı gerekçesiyle hukuksuz biçimde tutuklanarak cezaevine konulan Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye olarak serbest kalacak. Twitter kullanıcıları Hakan Atilla’nın Türkiye’ye ihanet etmediğini belirttikleri mesajlar paylaşarak desteklerini dile getirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:47

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

ABD’nin İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutukluluk süreci bugün bitiyor. Sosyal medya platformu Twitter’da Atilla’ya destek yağdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir de Hakan Atilla’ya olan desteğini, “Hakan Atilla devletinin yanında durdu. Devlet töreniyle karşılanmalı.” ifadeleriyle dile getirdi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atilla’yı makamında kabul etmelidir”

Reza Zarrab'ın aksine Hakan Atilla’nın ülkesine ihanet etmediğini belirten twitter kullanıcıları, “Şerefli kahraman” ifadesiyle Atilla’ya destek tweetleri paylaştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir Hakan Atilla’nın tahliyesi konusunda, “Hakan Atilla’nın devlet töreniyle karşılanması lazım. Hatta direkt Saray’a gitmesi lazım. Cumhurbaşkanı’nın Hakan Atilla’yı makamında kabul etmesi lazım. Hakan Atilla devletini satmadı, Türkiye’yi satmadı. Hakan Atilla hücrede kalacak, hak etmediği cezayı yiyecek. Eğer Türkiye’de bir devlet varsa, memuruna sahip çıkan bir devlet varsa, en azından dönüşünde Hakan Atilla’ya sahip çıkmalıdır. Atilla’nın Türkiye’nin memuru olduğunu dünyaya göstermelidir. Hakan Atilla neden ceza evinde yatıyor; ‘Devletim benim yanımda, ben devletimin yanındayım, doğru yaptığımıza inanıyorum.’ dediği için.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:47
  1. FETÖ'cüler
  2. ABD
  3. Mehmet Hakan Atilla
  4. Cüneyt Özdemir

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