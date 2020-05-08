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Cüneyt Özdemir'den ders niteliğinde sözler: Yıllar boyu devam eden bir mücadelede...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hedef aldığı, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:14:00 - 2020-05-08 01:15:04

Terör örgütü PKK'nın belini kıran İHA ve SİHA'ların mimarı, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hedefi olmuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP'li ismin hedefindeki Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Özdemir, Bayraktar için, "Ben aklı başında çalışkan bir mühendis görüyorum. Türkiye'ye gerçekten hizmet etmeye çalışan bir isim görüyorum." ifadelerini kullandı.

İHA ve SİHA'ların terör örgütü PKK'nın belini kırmadaki başarısına da değinen Özdemir, "Böyle baktığınız zaman tek bir mühendisin vizyonunun, çalışkanlığının yıllar boyu devam eden bir mücadelede Türkiye'yi nasıl farklı bir yere taşıdığını görüyorsunuz" dedi.

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