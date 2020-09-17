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Gündem Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?
Gündem

Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşlı bir adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye destek çıktıktan sonra paylaşımlarını silen CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem’e sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:27:00 -
Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?

67 yaşındaki adamı tekme tokat döven şarkıcı Halil Sezai’ye destek çıkan CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem’e gazeteci Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi.

Halil Sezai’nin gözaltına alındığı sırada sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eren Erdem, ‘Avukatlarımız yanındadır. Umuyorum, serbest kalacak’ demişti.

Geri adım atmıştı

Erdem, tepki çeken paylaşımlarını kısa sürede sildi.

‘Bu uyduruk adamdan utanmayan var mı?’

Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaşananlara sert çıkarak, ‘Halil Sezai 67 yaşındaki bir adamı tekme tokat dövüyor, karakolluk oluyor, belli ki pişman özür mesajı yayınlıyor. Peki CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem ne yapıyor? Sonrasında apar topar sildiği şu paylaşımlara bakıp da bu uyduruk adamdan utanmayan tek bir CHP'li var mıdır acaba?’ dedi.

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