Cüneyt Özdemir'den bomba 'Berat Albayrak' açıklaması
Gazeteci Cüneyt Özdemir, bürokrasiden ismini vermek istemediği kişilerin 'Berat Albayrak, Ali Babacan'dan çok daha iyi' dediklerini belirterek kendisinin de Bakan Albayrak'a karşı önyargılı davrandığını söyledi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bürokrasiden ismini vermek istemediği kişilerin yorumlarını anlattı. Özdemir, o kişilerin Berat Albayrak'ın Ali Babacan'dan çok daha iyi olduğunu ifade ettiklerini söyledi.
Özdemir ayrıca, kendisinin de Berat Albayrak'a karşı önyargılı davrandığını belirtti.