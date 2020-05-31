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Gündem

Cüneyt Özdemir'den bomba 'Berat Albayrak' açıklaması

Gazeteci Cüneyt Özdemir, bürokrasiden ismini vermek istemediği kişilerin 'Berat Albayrak, Ali Babacan'dan çok daha iyi' dediklerini belirterek kendisinin de Bakan Albayrak'a karşı önyargılı davrandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:12:00 -

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bürokrasiden ismini vermek istemediği kişilerin yorumlarını anlattı. Özdemir, o kişilerin Berat Albayrak'ın Ali Babacan'dan çok daha iyi olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

Özdemir ayrıca, kendisinin de Berat Albayrak'a karşı önyargılı davrandığını belirtti.

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Yorumlar

Metin

Adam doğru söylüyor. Ama kripto ve fetöcü yada chpliler fake isimle şimdi burda yazıp kötülerler
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