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Cüneyt Özdemir'den Ahmet Şık'a: Soytarı görmek istiyorsan aynaya bak

Eski HDP'li milletvekili Ahmet Şık ve gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter'da kapıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 04:01:00 -
Cüneyt Özdemir'den Ahmet Şık'a: Soytarı görmek istiyorsan aynaya bak

Gazeteci Cüneyt Özdemir'i AK Parti yanlısı olmakla itham eden Eski HDP'li milletvekili Ahmet Şık'a Özdemir'den ezici bir cevap geldi.

Özdemir, "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin, ola ola sosyal medyada bir trol oldun... Biraz haysiyetin varsa milletvekilliğinden istifa ederdin ama üç kuruşa tamah ettin... Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak..." dedi.

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