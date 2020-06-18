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Gündem

Cüneyt Özdemir ‘Üçüncü kez soruyorum’ dedi! HDP’li Paylan fena köşeye sıkıştı

Terör sevici HDP'li Milletvekili Garo Paylan Cüneyt Özdemir’in, "Üçüncü kez soruyorum, Çok basit cevabı var. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak bir milletvekili olarak terör örgütü olarak görüyor musunuz?" sorusuna cevap veremedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:30:00 -

HDP'li Milletvekili Garo Paylan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in kanalına konuk oldu ve soruları yanıtladı. Özdemir, Paylan'a, "Üçüncü kez soruyorum, Çok basit cevabı var. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak bir milletvekili olarak terör örgütü olarak görüyor musunuz?" diye sordu. Ancak Paylan bu soruda, PKK'ya terör örgütü diyemedi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Özdemir'in sorularını yanıtlayan Paylan bir soru da fena köşeye sıkıştı.

PKK'ya terör örgütü diyemedi

Paylan, Özdemir'in kendisine defalarca yönelttiği 'PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor musunuz?' sorusuna kaçamak cevaplar verdi. Defalarca sorulmasına rağmen Paylan'ın PKK'ya terör örgütü diyememesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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