Cüneyt Özdemir son durumunu açıkladı! Sağlık çalışanlarının 1 gününü haberleştirirken bir anda yere yığıldı
5N1K Yapımcısı Kenan Taş koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının 1 gününü haberleştirirken yoğun bakım temposuna dayanamayarak baygınlık geçirdi. Cüneyt Özdemir, Taş'ın durumunun iyi olduğunu belirtti.
5N1K Yapımcısı Kenan Taş koronavirüsle mücadele veren yoğun bakım hemşire ve doktorlarının 1 gününü haberleştirmek isterken yoğun bakım temposuna dayanamayarak baygınlık geçirdi.
Halep'ten Afganistan'a en tehlikeli yerlerde haber yapmış Kenan Taş gibi deneyimli bir isimin bile yoğun bakım şartlarına dayanamadığını belirten Cüneyt Özdemir, Taş'ın durumunun iyi olduğunu aktardı.