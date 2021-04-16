  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cüneyt Özdemir sapkınlığı böyle destekledi: Onurlu, dimdik bir duruş'
Gündem

Cüneyt Özdemir sapkınlığı böyle destekledi: Onurlu, dimdik bir duruş'

Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi toplum ahlak yapımıza savaş açan yapımların mimarı Ece Yörenç'in yazdığı son dizi, içindeki eşcinsel içerik sebebi ile Netflix Türkiye tarafından kabul edilmedi. Youtube kanalında Yörenç'in dizisini değerlendiren Cüneyt Özdemir, eşcinsel içeriğin kaldırılmaya zorlanmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 20:28:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi toplum ahlak yapımıza savaş açan yapımların mimarı Ece Yörenç'in yazdığı son dizi, içindeki eşcinsel içerik sebebi ile Netflix Türkiye tarafından kabul edilmedi. Youtube kanalında Yörenç'in dizisini değerlendiren Cüneyt Özdemir, Netflix İspanya tarafından çekilecek dizinin derdine düştü. Netflix Türkiye'nin 'eşcinsel karakteri kaldırın' çağrısına olumsuz cevap veren Ece Yörenç'i öve öve bitiremeyen Cüneyt Özdemir, diziyi İspanyollara kaptırdığımızı düşündüğünü açıkladı.

'Diziden eşcinsel karakterin çıkartılması istendi'

Cüneyt Özdemir, şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin beyi ben zaman zaman eleştiririm. Netflix'te bir dizi olayı çıktı. Aslında bu işi bir tek Ebubekir bey üzerinden okumamak lazım. Kimse topu kendi sahasına almadı ama AK Parti'nin önde gelen isimleri engel oldu. Sevgili Ece Yörenç arkadaşımız dizinin senaryosunu kaleme almıştı. Çağan Irmak yönetmeniydi. Çekimlere bir kaç gün kala 'Bu dizide bir eşcinsel karakter var. Bu diziden o karakteri çıkart' Şimdi bunu kim dedi? Sorsan kimse üzerine alınmıyor."

'Kötü komşu ev sahibi yaptırırmış'

"Ece Yörenç de çok onurlu, dimdik bir duruş sergiledi. 'Ben o karakteri çıkartmam. Bu yaptığınız da skandal' dedi. Ece Yörenç isim kullanmadı ama bence orada skandallardan skandal beğen bir durum vardı. Peki ne oldu dersiniz? O proje aynen İspanyolca'ya çevrildi. Ve şimdi İspanya Netflix'te yayımlanıyor. Kötü komşu ev sahibi yaptırırmış."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ülke daha ayağa kalktı! TRT dizisi için tarih verildi
Medya

Bir ülke daha ayağa kalktı! TRT dizisi için tarih verildi

Uyanış Büyük Selçuklu’dan sonra TRT’de gösterime giren Mavera dizisi bir ülkeden büyük ilgi gördü.
Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...
Gündem

Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...

Türkiye'de tedbirler artırılarak 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Kısmi kapanma ile vakaların yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Aks..
Türkiye'nin yerli füze motoru dünya rekoru kırdı
Teknoloji

Türkiye'nin yerli füze motoru dünya rekoru kırdı

Tamamen Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye’nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, dünya rekoru ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay