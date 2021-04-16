Cüneyt Özdemir sapkınlığı böyle destekledi: Onurlu, dimdik bir duruş'

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Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi toplum ahlak yapımıza savaş açan yapımların mimarı Ece Yörenç'in yazdığı son dizi, içindeki eşcinsel içerik sebebi ile Netflix Türkiye tarafından kabul edilmedi. Youtube kanalında Yörenç'in dizisini değerlendiren Cüneyt Özdemir, Netflix İspanya tarafından çekilecek dizinin derdine düştü. Netflix Türkiye'nin 'eşcinsel karakteri kaldırın' çağrısına olumsuz cevap veren Ece Yörenç'i öve öve bitiremeyen Cüneyt Özdemir, diziyi İspanyollara kaptırdığımızı düşündüğünü açıkladı.

'Diziden eşcinsel karakterin çıkartılması istendi'

Cüneyt Özdemir, şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin beyi ben zaman zaman eleştiririm. Netflix'te bir dizi olayı çıktı. Aslında bu işi bir tek Ebubekir bey üzerinden okumamak lazım. Kimse topu kendi sahasına almadı ama AK Parti'nin önde gelen isimleri engel oldu. Sevgili Ece Yörenç arkadaşımız dizinin senaryosunu kaleme almıştı. Çağan Irmak yönetmeniydi. Çekimlere bir kaç gün kala 'Bu dizide bir eşcinsel karakter var. Bu diziden o karakteri çıkart' Şimdi bunu kim dedi? Sorsan kimse üzerine alınmıyor."

'Kötü komşu ev sahibi yaptırırmış'

"Ece Yörenç de çok onurlu, dimdik bir duruş sergiledi. 'Ben o karakteri çıkartmam. Bu yaptığınız da skandal' dedi. Ece Yörenç isim kullanmadı ama bence orada skandallardan skandal beğen bir durum vardı. Peki ne oldu dersiniz? O proje aynen İspanyolca'ya çevrildi. Ve şimdi İspanya Netflix'te yayımlanıyor. Kötü komşu ev sahibi yaptırırmış."