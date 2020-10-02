Cüneyt Özdemir hastalığının son durumunu açıkladı

Bir süredir Youtube kanalı üzerinden yayınlar yap yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, son sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geride bıraktığımız günlerde çok hasta olduğunu söyleyen Özdemir, ateşinin düştüğünü ve toparlandığını ifade etti.

Hala daha çok halsiz olduğunu belirten Cüneyt Özdemir, dinlendiğini bu nedenle Youtube'de canlı yayın yapacağını kaydetti.

Koronavirüs test sonucunu paylaşmıştı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs test sonucunun negatif olduğunun bilgisini veren gazeteci Özdemir, çok hasta olduğunu duyurmuştu.

İşte gazeteci Cüneyt Özdemir'in son sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşım:

"Tüm 'geçmiş olsun' dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler... Daha iyiyim. Ateşim düştü. Toparlanıyorum. Ancak hala çok halsizim. Dinleniyorum. İzninizle bugün de http://youtube.com/cuneytozdemir 'den canlı yayın yapamayacağım. Pazartesi sağlıkla karşınızıda olabilirim umarım."