Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, CHP’nin içinde etkinlik gösteren bir tür “Akademisyen çetesine” dikkat çekti.

“İmaoğlu’nun avukatları İmamoğlu’nu bu akademisyen müsvetteleri kadar savunmuyor!” diyen Cüneyt Özdemir,, “İşi artık beğenmedikleri gazetecileri ‘not almaya’ kadar getirdiler! Neyin notunu alıyorsun hangi listeye yerleştiriyorsun müptezel? Fetöcülerle kucak kucağa bir muhalefet! CHP’nin en büyük düşmanı bunlar aslında!” ifadelerini kullandı.

“ŞU ANDA MUHALİFLERLE FETÖ’CÜLER KUCAK KUCAĞALAR”

“Son yıllarda İmamoğlu’nu İmamoğlu’ndan çok savunan bir grup akademisyen peydahlandı. Bunlara akademisyen demek de zor, akademideler ama akademide bir iş yaptıkları da yok” tespitinde bulunan Özdemir, “Akademiyi terk etmiyorlar ama kimi CHP’yi yönetmeye çalışıyor. Kimi İYİ Parti’ye laf sokuşturuyor. Kimi bir şey yapıyor. Birebir gazetecilerle polemiğe giriyorlar. Linç ettiriyorlar. Hatta en son benim yaptığım bir yorum üzerine, FETÖ’cü bir hesabın şeyini alıyor, bir de böyle bir şey var. Şu anda muhaliflerle FETÖ’cüler kucak kucağalar. Kim kimin kucağında tam olarak bilmiyorum. O hesapta benimle ilgili yapılan şeyi alıyor diyor ki, ‘bunları not almak lazım’ diyor. Bak bak bak not alıyorlar bizi. Ya arkadaş sen kimsin de beni not alıp listelere koyuyorsun? 35 yıllık gazeteciyim. Sen kim oluyorsun da beni not alıyorsun, listelere koyuyorsun? Bu cesaret nereden geliyor arkadaş sizde? Siz kimsiniz ya? Sabancı Üniversitesi’nde akademisyen gözüküyor. Bakıyorsun, Medyascop yazarı. Desene Ruşen Çakır abine, ‘Ruşen abi savcının üzerine gitsene, biraz cesaret göstersene. Bak Cüneyt’e, bak Yılmaz’a, bak Levent’e. Bunlar yeterince cesaret gösteremiyor. Biz Medyascop’tayız. Direk mesaj attım, dedim ki ‘Berk bey, 61 bin kişi takip ediyor. Buyrun, Akın Gürlek’in üzerine gidebilirsiniz hesabınızdan. Niye benden bekliyorsun? Niye Yılmaz Özdil’den bekliyorsun? Madem beni not alacak kadar buna inanıyorsun, yürü kardeşim önden” şeklinde konuştu.

“BUNLAR ÇETELEŞMİŞLER KENDİ ARALARINDA”

Cüneyt Özdemir, “Bir grup akademisyen CHP’nin içine çomak sokuyorlar. Ünlü mü olmaya çalışıyorlar, başka ilişkileri mi var bilmiyorum. Bir de bunlar böyle bir çeteleşmişler kendi aralarında. Kimi takma isimle giriyor. Aralarında kendi muhalif olarak tanıtan gazeteciler var. Bakıyorsun, halayın başını kim çekiyor bilmiyorsun” dedi.

Yorumlar

Fsm

Asıl cüneyt özdemir Akp nin kucağına oturmuştur. Dönek cüneyt... CHP yönetime geçtiğinde anında oradaki kucağa oturur. Böyle kaypak, omurgasız birisidir bu zat. Sen gazeteci değilsin her dönemin donegisin.

Okur

Chp yi fetöcüler ele geçirmiş durumda ha bide süleymancılar olduğu da söyleniyo.
