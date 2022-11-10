Cüneyt Özdemir 6'lı masayı bombaladı! "Erdoğan'ı nasıl yeneceksiniz?

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6'lı masanın içi boş politikalarına bir tepki de Cüneyt Özdemir'den geldi.

Youtube kanalındaki canlı yayında konuşan Cüneyt Özdemir, 6'lı masaya proje eleştirisinde bulundu.

Muhalefetin sadece seçimden sonraki dönemin hesabını yaptığı söyleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Herkes seçildikten sonra hesabını yapıyor. Ben de uzun zamandır diyorum ki ya çok güzel, şahane. Küçük bir sıkıntı var yani tadınızı da bozmak istemem Kemal Bey. Yani siz de aday adayı oldunuz. Tamam farkındayım. Ya evet Meral Hanım siz de şimdi başbakan olacaksınız evet çok güzel ama küçük bir şey var yani o kısmı nasıl halledeceğiz?

Yani Erdoğan'ı nasıl yeneceksiniz? Ya da nasıl seçileceksiniz? Kemal Bey yani bununla ilgili bir yani ne bileyim bir plan, bir aday... Meral Hanım, ne diyorsunuz? Bir proje var mı? Şu anda yok.