Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı! 'Yanlış anlaşılır diye çok korktum'

Türk sinemasının en çok tanınan isimlerinden olan Cüneyt Arkın hayatını kaybederken vefatından sonra nereye gömülmek istediğini söylediği vasiyeti ortaya çıktı.

Yeşilçam’a damgasını vuran ve yüzlerce filmde başrolde oynayan Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sosyal medyada ve ana akım medyada büyük yankı uyandırırken ortaya bir de vasiyet konuşması çıktı.

Gece saatlerinde evinde rahatsızlaşan Cüneyt Arkın Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkı vasiyet olarak anne ve babasının yanına gömülmek istediğini açıklamıştı.

“Sefalet içinde kalabilirim"

Bugün sabaha karşı hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, daha önce Bilal Özcan'ın 'Laf Aramızda' programına katılmış, sohbet esnasında vasiyetini dile getirmişti.

Programda kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını belirtenb Akın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim. Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim. Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki. İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi" ifadelerini kullanmıştı

Anne ve babasının yanına gömülmek istedi

Haber Global'de yer alan habere göre, atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın bir zamanlar katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Arkın, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuştu.