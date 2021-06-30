Cüneyt Arkın'ın "Twitter" sitemine destek yağdı

Son olarak reyting rekoları kıran Kuruluş Osman dizisinde rol olan Cüneyt Arkın sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında.

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulundu. Usta sanatçı Cüneyt Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca ona gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulundu.

83 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın haklı sitemine hayranlarından destek yağdı.

İşte Cüneyt Arkın'ın yanında olan ve Twitter'a seslenen o mesajlar...

"Tüm dünya bir araya gelse böyle bir jön bulamaz @Twitter adamın canını sıkma, kaçak yayıncıya, sahte hesaplara mavi tık veriyorsun da ülkenin milli mirasınamı vermiyorsun"

"Sen bu milletin gönlünü almışsın, mavi tik almasan ne olur"

"Cüneyt abi sana mavi değil altın tik gerek."

"Twitter'a senin mavi tik vermen lazım ustaaa"

"Efendim sizin o güzel gözlerinizgerçek mavi tik. Gözleriniz yeter."

"Büyük usta sen milletin gözünde mavi tik'i almışsın Twitter'da kimmiş."

"Sana mavi tik yetmez elmas tik vermek için hazırlanıyorlardır belki"

"Saçmalık, size mavi tik vermeyip de kime verecek acaba?"